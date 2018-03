Deel dit artikel:











Excelsior 2 speelt met Massop gelijk, FC Dordrecht 2 verliest Milan Massop.

Excelsior 2 heeft maandagavond doelpuntloos gelijkgespeeld tegen NAC Breda 2. In Breda stonden onder andere Milan Massop, Anouar Hadouir, Kevin Vermeulen en Levi Garcia in de basis. Door het gelijkspel blijft het tweede team van Excelsior op de zevende plek staan in de beloftencompetitie.

Excelsior kreeg via Levi Garcia wel een kans op de 0-1, maar verzilverde deze niet. Bij NAC viel de zoon van de vertrekkend trainer van Excelsior, Mitchell van der Gaag, in. Jordan kon voor de ploeg uit Brabant ook geen doelpunt maken. FC Dordrecht 2 verliest

Ook het tweede elftal van FC Dordrecht kon geen drie punten bijschrijven in de beloftencompetitie. De Schapenkoppen kwamen nog met 2-0 voor, maar gingen tegen Roda JC in Kerkrade alsnog met 2-3 onderuit. Ook het tweede elftal van FC Dordrecht kon geen drie punten bijschrijven in de beloftencompetitie. De Schapenkoppen kwamen nog met 2-0 voor, maar gingen tegen Roda JC in Kerkrade alsnog met 2-3 onderuit.