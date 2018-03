Vandalen belagen abri's met posters van zoenende mannen

In Vlaardingen moeten posters van het kledingmerk Suitsupply het ontgelden. Onbekenden hebben het glas van enkele abri's ingeslagen of posters met tape afgeplakt. Reden? Er staan twee zoenende mannen op.

De vandalen zouden vooral toeslaan in de wijk Vlaardingen-Holy. Zo is er een poster afgeplakt bij een bushalte aan de Holysingel. En in het glas van een abri van tramhalte Over de Dammen zit een fikse ster.

De campagne van het kledingmerk is vorige maand gelanceerd. De afbeelding van de zoenende mannen kostte het bedrijf duizenden fans. Op een dag verloor Suitsupply 15 duizend volgers.