Bewoners bewaken luchtkwaliteit Hillegersberg-Schiebroek

Bewoners van de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek gaan verspreid door hun buurt de luchtkwaliteit in de gaten houden. Doel is om negatieve effecten van meer auto- en vliegverkeer te voorkomen.

Op dertig plekken in de wijk zijn in tuinen sensoren opgehangen die iedere minuut meten hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Ook wordt op zestien plekken gekeken naar het stikstofdioxide.

"We doen dit omdat we ons zorgen maken over de luchtkwaliteit aan de noordrand van Rotterdam", zegt Atze Boerstra, die de meetgegevens uit de wijk analyseert.

"Veel bewoners vinden dit een belangrijk thema, maar op de Coolsingel zijn ze vooral bezig met de milieuzone in het centrum, terwijl heel veel mensen juist aan de randen wonen. Stem daar je beleid op af, is ons pleidooi"

Animo

Onder de bewoners is veel animo voor het Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek. Ruim 120 mensen hebben zich vrijwillig aangemeld om meetapparatuur in hun tuin op te hangen. Er is alleen voor maar 30 geld. De gebiedscommissie ondersteunt het bewonersinitiatief met 50 duizend euro. Een stikstof-sensor kost ongeveer 12 honderd euro.

"Het is een wit kastje, niet veel groter dan een vogelhuisje, en die monteer je met een beugel aan de gevel of aan een lantaarnpaal", vertelt een van de betrokken bewoners Jordy Sturms. "Bij ons hangt hij in de voortuin aan de straatkant."

Via een wifi-verbinding geven de sensoren de meetgegevens door. Ze worden centraal verzameld en vergeleken met andere meetpunten. "Met 30 hebben we een fijnmazig netwerk en zijn we goed in staat om de verspreiding van fijnstof over de wijk te meten", zegt Sturms.

Hij werkt mee aan het experiment omdat hij zich zorgen maakt over de uitstoot van het auto- en vliegverkeer en de industrie."Persoonlijk vind ik dat een zorgwekkende ontwikkeling en ik wil weten hoeveel invloed dat heeft op ons leefklimaat."

A13-A16

Meerdere bewoners maken zich zorgen over het doortrekken van de snelweg A13-A16 aan de rand van Hillegersberg en een mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. "Ik vind het goed om te zien wat de invloed zal zijn van de A13-A16 en daar met cijfers een beeld van te krijgen", zegt een andere bewoner, Hans Bosch.

Longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis ondersteunt het bewonersinitiatief. "Je kan ongelooflijk ziek worden van slechte lucht. Het veroorzaakt of verergert longproblemen zoals astma of longkanker. Maar ook speelt vervuilde lucht een rol bij hart- en vaatziektes."

Zijn advies is niet verhuizen, maar de luchtkwaliteit verbeteren. "Nee niet verhuizen, Rotterdam is juist bezig een vernieuwingsslag te maken met schone lucht."

Geduld

De sensoren en buisjes hangen in de wijk maar werken nog niet overal even nauwkeurig. "Voor echte resultaten hebben we geduld nodig, want juist op de lange termijn worden de meetgegevens interessant", zegt Atze Boerstra.

Kleine resultaten zijn al wel op te merken. "Afhankelijk van de wind kan de wijk rood kleuren, en de koude oostenwind van afgelopen week zorgde voor minder fijnstof", zo is bewoner Hans Bosch opgevallen.

Hij is enthousiast over het luchtmeetnet op microniveau. "Het is nog niet eerder in Nederland gedaan dat zo goed over een wijk in beeld wordt gebracht wat de kwaliteit van de lucht is. Over een jaar kunnen we daar conclusies over trekken."