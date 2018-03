Archeologische vondsten bouwlocatie Rotterdam-Centrum

Op een bouwlocatie in de Rotterdamse Wijnhaven hebben archeologen een verdedigingswal uit de zestiende eeuw gevonden. Ook zijn er voorwerpen zoals leren schoenen, messen met een houten handvat, een mosterdpotje en munten gevonden.

"Wat voor mij de mooiste vondst is, is een aardewerken stempel die je in de klei kon drukken en een dubbel-koppige adelaar als afbeelding achterlaat", vertelt archeoloog Patrick Ploegaert. Zo'n stempel werd in de zestiende eeuw als versiering aangebracht op vuurstolpen die je 's nachts boven een smeulend vuur zette.

Het is vrij bijzonder dat er uit Rotterdamse bodem voorwerpen van ruim 400 jaar intact uit de grond worden gehaald. De belangrijkste historische vondst is de verdedigingswal tegen de Spanjaarden. "We wisten van het bestaan van een wal en konden dit keer diep genoeg graven om die in kaart te brengen."

De muur is voor de stad Rotterdam belangrijk geweest als verdediging tegen de Spanjaarden en om van de Blaak een beschermde binnenhaven te maken waar koopvaardijschepen veilig konden aanmeren.

Alle vondsten zijn inmiddels gewassen en de archeologen kunnen 'het ondergrondse' in kaart gaan brengen. "We gaan alle voorwerpen onderzoeken, dateren, wegen, conserveren en beschrijven", zegt archeoloog Ploegaert.