Hotelgasten geëvacueerd na brand

Een deel van het hotel Urban Residences aan de Hennekijnstraat is dinsdag ontruimd geweest na een brand in de parkeergarage van het complex. Tientallen hotelgasten werden geëvacueerd vanwege de rookontwikkeling.

Het complex in het centrum van Rotterdam bestaat uit een aantal lagen parkeergarage met daarboven het hotel.

"Er was brand ontstaan in een container in de parkeergarage", aldus Rene van der Linden van de brandweer rond 06:00 uur op Radio Rijnmond. "De brand is uit, maar als gevolg van de rook is de vijfde verdieping, dus de eerste laag van het hotel, ontruimd."

Twee mensen moesten vanwege ingeademde rook worden nagekeken door ambulancepersoneel. "We hebben net de mensen geteld. Er zijn ongeveer zestig mensen met kinderen opgevangen in de Burger King."

Rond 07:30 uur werd het complex vrijgegeven door de brandweer en kon iedereen weer naar naar binnen.