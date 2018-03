Deel dit artikel:











CBS: Rotterdammers zijn armer geworden

Rotterdammers hebben in een paar jaar tijd hun inkomen verder zien dalen. Het gemiddelde jaarinkomen daalde in vier jaar tijd met 500 euro tot een bedrag van 21 duizend euro in 2015.

Rotterdam blijft ver achter bij de rest van Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld verdiende een huishouden in Nederland in 2015 bijna 25 duizend euro. Het gemiddelde inkomen wordt ook omlaag getrokken doordat Rotterdam van de vier grote steden relatief de meeste uitkeringen telt. In de randgemeenten van de grote steden wonen veel mensen met een hoog inkomen, bevestigen de onderzoekers. Het CBS kan nog niets zeggen over de inkomens in de afgelopen twee jaar. Het bureau maakte dinsdag ook bekend dat de Nederlandse economie fors in de lift zit. De groeiverwachting is dit jaar 3,2 procent en volgend jaar 2,7 procent. De werkloosheid daalt in sneltreinvaart richting het laagste niveau sinds 2001.