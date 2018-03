Twee Feyenoorders opgeroepen voor interlands

Feyenoorder Brad Jones is door bondscoach Bert van Marwijk opgenomen in de voorlopige selectie van Australië. De keeper kreeg voor het eerst sinds 5 maart 2014 weer een uitnodiging om bij de nationale ploeg te komen.

Het is nog even afwachten voor de 36-jarige keeper of hij bij de definitieve selectie zit. Die wordt later in de week bekendgemaakt. Van Marwijk, die sinds januari bondscoach is bij de Socceroos, bereid zich met de selectie de komende periode voor op het WK. Australië zal de komende interlandperiode twee oefenwedstrijden spelen tegen Noorwegen (23 maart) en Colombia (27 maart).

Peru

Renato Tapia is ook opgeroepen om interlands te spelen voor zijn thuisland. De Peruviaan maakt deel uit van de definitieve selectie van bondscoach Ricardo Gareca. Peru zal op 23 maart oefenen tegen Kroatië en op 27 maart tegen IJsland.