Grote opkomst muntreliëfloterij scharrelkunstenaar Henderikse

De hoogbejaarde afvalpotsebakker, scharrelaarkunstenaar en nouveau fluxuspop-realist annex van begeerte tot wegvleerten-artist Jan Henderikse uit de werekdberoemde Nul-groep, heeft eindelijk z'n overzichtstentoonstelling in het Stedelijk 'Cobra'-Museum Schiedam.

Dit heuglijke feit mocht van directrice Deirdre Carasso en de kunstenaar zelve, vooral niet met en slap hapje en sapje, maar met een attentiewaarde verhogende en dus nooit eerder vertoonde, 'gevonden voorwerpen' kunst-loterij, worden afgedaan.

Gratis weggeefkunst was niet tegen met name Schiedamse dovemansoren gezegd, want de SMS-aula stond met honderden Henderikse belangstellenden, vrienden en kennissen afgeladen.

Ooit was volksschrijver Gerard Reve in zijn Schiedam-periode groot fan van met name de Burgerlijke Eenvoud en Conceptueel Hergebruik-propagerende Armando en de beider Jannen, oftewel Henderikse en van Schoonhoven uit die zogeheten Nul=0-groep.

Joop Schafthuizen alias Matroos Vosch schonk na de dood van 't Reve de twee geliefde Hendrikse kunstwerken aan het Boymans.

Musea van over de hele wereld van Boymans van Beuningen tot aan het Guggenheim, Moma en de Zwolse Fundatie hebben van deze Nul-groep een of ander (Henderikse) object in de collectie.

Verguld met de grote opkomst en loftuit-overdaad genoot de inmiddels 81-jarige, onnavolg- en dito voorspelbare Jan Henderikse, zichtbaar.

Niet in de laatste plaats vanwege 't lotgevallenfeit dat geen enkele Schiedammer, maar een Spijkenisser, Eindhovense Brabander en een vrouw uit Zeeuws Vlaanderen met de gewilde Muntreliëf-kunstwerken aan de schuif gingen.

Vloggenist Jack F Kerklaan stond erbij en keek ernaar