Sparta in gesprek met Henk van Stee over technische functie

Sparta heeft maandagavond met Henk van Stee gesproken over een functie in het technisch kader van de club. De leiding van de Kasteelclub wil snel zaken doen met de 56-jarige Schiedammer om zo aan de slag te kunnen voor volgend seizoen.

Directeur Manfred Laros omschrijft het als volgt: "Nadat we de afgelopen maanden vooral bezig zijn geweest met het lopende seizoen, zijn we daarna gaan nadenken over de toekomst. Intern zijn we er uit hoe die toekomst er uit moet zien en als gevolg daarvan is Henk van Stee één van de kandidaten voor een technische functie. Of dat dan technisch directeur of technisch manager wordt, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel willen we snel spijkers met koppen slaan, om zo ook de focus op de komende jaargang te kunnen leggen. Er moet nog een hoop gebeuren willen we klaar zijn voor volgend seizoen."

Sparta zit sinds het ontslag van Alex Pastoor in december zonder technisch manager. Leo Beenhakker vervulde de functie de afgelopen maanden op interim-basis.

Henk van Stee is op dit moment in het buitenland en was voor een reactie niet bereikbaar. Meerdere malen gaf hij in de voetbaltalkshow FC Rijnmond aan open te staan voor een functie bij Sparta. Van Stee is een oer-Spartaan die zich dit seizoen voornamelijk inzet voor de amateurtak van de club. In het verleden was hij bij Sparta contractspeler, jeugdtrainer, assistent-trainer en interim-hoofdtrainer. Ook was hij werkzaam voor onder meer Feyenoord, Shakthar Donetsk en Zenit Sint-Petersburg.