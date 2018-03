Van Beek en Malacia ontbreken op training

Sven van Beek was dinsdagochtend afwezig op de training van Feyenoord. Ook Tyrell Malacia liet de training aan zich voorbij gaan. De jonge verdediger trainde maandag ook al niet mee met de groep van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Er was ook positief nieuws voor Feyenoord. Karim El Ahmadi, Renato Tapia, Kevin Diks en Brad Jones zijn wel terug zijn op het trainingsveld. El Ahmadi viel uit in de bekerwedstrijd tegen Willem II met een hamstringblessure, maar lijkt dus op tijd fit voor de wedstrijd tegen AZ.

Het duel met AZ wordt aanstaande zondag om 16:45 in De Kuip afgewerkt en is live te volgen via RTV Rijnmond.