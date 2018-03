Deel dit artikel:











Arrestatie na bedreiging scholiere Spijkenisse Foto: MediaTV

De politie heeft het MY College in Spijkenisse vrijgegeven. Een leerlinge van de school werd bedreigd door iemand uit Hoogvliet. Tegen het einde van de ochtend werd een 17-jarige jongen op de Lavasweg in Hoogvliet aangehouden.

De politie rukte eerder dinsdagochtend groots uit naar de school aan de Zinkseweg. "Medewerkers van de school staan bij het hek om in de gaten te houden wie er precies binnenkomt", zei verslaggever Niels van Hattem rond 10:30 uur op Radio Rijnmond. "Op de straathoeken staan agenten in kogelwerende vesten." De politie wil nog niet zeggen om wat voor bedreiging het precies ging. "De dreiging was alleen tegen de leerlinge gericht en niet tegen de school", aldus woordvoerder Henk van de Velde van de politie.