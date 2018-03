Feyenoord-AZ onder leiding van Higler

De wedstrijd Feyenoord-AZ van aanstaande zondag staat onder leiding van Dennis Higler. Eerder floot de Hooglander al het duel tussen Vitesse en Feyenoord. Hij gaf hierbij twee rode kaarten aan de Rotterdammers.

De ploeg van Van Bronckhorst verloor de wedstrijd in Armhem destijds met 3-1. Higler wordt zondag tegen AZ bijgestaan door de heren Schaap en Brondijk. Vierde man in De Kuip is de heer Graaf.

De kelderkraker Roda JC-Sparta staat zaterdag onder leiding van Bas Nijhuis. Hij moet in Kerkrade de wedstrijd tussen de nummer 17 en 18 van de eredivisie in goede banen leiden.

VVV Venlo-Excelsior staat onder leiding van Richard Martens.

FC Dordrecht speelt vrijdag de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Dat duel is voor arbiter Serdar Gözübüyük.