'Lessen in schoolgebouwen Edudelta gaan door'

Leerlingen die groenonderwijs willen volgen, kunnen volgend schooljaar waarschijnlijk gewoon terecht in Barendrecht en Middelharnis. Hoewel het Edudelta College in augustus stopt met het aanbieden van onderwijs, blijven de schoolgebouwen open, zegt bestuursvoorzitter Koos Samsom dinsdag.

Het Edudelta College is een van de scholen die groenonderwijs aanbiedt in de regio. Maar omdat de school kampt met financiële problemen door een teruglopend leerlingenaantal, houdt het Edudelta College op te bestaan.

Het is de bedoeling dat andere scholen de leerlingen en docenten overnemen. Hoewel de schoolnaam daardoor verandert, gaan de lessen waarschijnlijk door op de bestaande locaties van het Edudelta College, zegt Samsom.

Basisschoolleerlingen die na groep 8 naar het Edudelta zouden gaan, kunnen volgens de bestuursvoorzitter zich blijven inschrijven. Zij ontvangen dinsdag daarover bericht.

Overname

Samsom: "Het onderwijs gaat door, maar de school is financieel niet meer in staat om dat op een manier te doen die kwalitatief voldoet aan de normen van de inspectie. Daarom is het van belang dat andere scholen onze leerlingen en docenten overnemen."

Het Edudelta College in Barendrecht en Middelharnis is momenteel met andere scholen in gesprek over de overname. De leerlingen in Goes worden sowieso overgenomen door de Zeeuwse scholengroep Pontes.

Samsom heeft donderdag een gesprek met onderwijsminister Arie Slob over de toekomst van de school.

Tweede Kamer

Dat het Edudelta College moet stoppen met het aanbieden van onderwijs, werd maandag duidelijk nadat Slob een brief had gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin schreef hij dat de onderwijsinstelling vanaf het nieuwe schooljaar stopt.

Op het Edudelta College zitten momenteel duizend vmbo-leerlingen en zeshonderd mbo-studenten. De school is in de problemen gekomen doordat het aantal leerlingen terugloopt.

De schoolleiding wilde de geldproblemen het hoofd bieden door te fuseren met de Lentiz Onderwijsgroep. Dat zou 11 miljoen euro kosten. Minister Slob vindt dat te duur.

Bestuursvoorzitter Samsom begrijpt het standpunt van de minister.

"De minister wil dat het geld aan innovatie van onderwijs geven. Dat begrijp ik en daarom gaat die fusie niet door."