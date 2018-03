Van Stee: 'Goed open gesprek met Sparta'

Henk van Stee heeft een goed gevoel over gehouden aan het gesprek dat hij maandag had met Sparta-directeur Manfred Laros. Voor de Kasteelclub is de Schiedammer een voorname kandidaat voor een functie in het technisch kader.

"Het was een goed en open gesprek", laat Van Stee vanuit Engeland weten. "Natuurlijk was het pas een eerste oriënterend gesprek, ik heb nog niets getekend. De bal ligt nu bij Sparta, ik wacht af of ik word uitgenodigd voor een vervolg-bijeenkomst. Dat is niet aan mij. Of we hebben gesproken over technisch directeur of technisch manager laat ik nu even in het midden."

Zoals bekend heeft Van Stee wel oren naar een functie op het Kasteel. De huidige nummer 17 van de Eredivisie wil snel het technisch kader rond hebben om zo te kunnen gaan werken aan de sportieve toekomst van de club.