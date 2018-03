Jaar cel voor oud-directeur zorgcentrum Meerkerk

De rechter heeft de oud-directeur van zorgcentrum Jedidja in Meerkerk een jaar cel gegeven voor ontucht. Hij heeft jarenlang een patiënte misbruikt.

De 77-jarige Aaldert van E. heeft altijd ontkend. Hij zegt de vrouw nooit te hebben aangeraakt.

Het slachtoffer Thirza had bij de politie aanvankelijk gezegd dat zij niet was misbruikt. Maar tegenover twee pastoraal werkers en haar psychiater vertelde zij een heel ander verhaal. Dat werd ook bevestigd in chat-gesprekken die Aaldert en Thirza via Skype hadden.

Condoom

Volgens de rechter blijkt daaruit dat ze een seksuele relatie hadden. De termen ' masturbatie ' en 'condoom', die door Aaldert waren uitgelegd als codewoorden voor 'pannenkoeken' en 'opgeblazen gevoel', worden door de rechtbank wel degelijk als seksueel gezien.

De rechter benadrukt dat Thirza een kwetsbare vrouw was, die door het seksueel misbruik nog verder beschadigd is geraakt.

Familie

Het slachtoffer pleegde in 2016 zelfmoord. Justitie bekijkt of dit sterfgeval en drie andere zaken mogelijk moord waren. Familieleden van Thirza gaan er vanuit dat Aaldert haar de dood in heeft gedreven.

Aaldert van E. onderbrak de rechter dinsdag herhaalde malen tijdens het voorlezen van het vonnis. "Ik heb dit niet gedaan. Ik heb haar altijd correct behandeld." Direct na de uitspraak werd hij door de politie meegenomen en weer in de cel gezet. Hij was in afwachting van de rechtszaak tijdelijk op vrije voeten geweest.