Moeder en dochter op de bres voor dieren Oostvaardersplassen

Maria Hamans en haar dochter Ayse zetten zich al dagen in voor de dieren bij de Oostvaardersplassen. De twee Dordtenaren reden zondag al met wagens vol hooi naar Almere om de dieren zelf bij te voeren. Dinsdagochtend gingen ze opnieuw.

"We doen dit voor de dieren", vertelt Maria. "Die beesten lijden. We hebben een hele wagen vol met hooi. We gaan met meer mensen. Hulp komt uit Lelystad, Utrecht, Almere. In totaal zijn we met veertig man."

"De dieren hebben geen water, dus we gaan het ijs breken", gaat Maria verder. "Ze hebben geen voer, dus we gaan eten brengen. We kunnen niet alles redden, maar wat we kunnen brengen we gewoon."

Tranen

Speciale aandacht hebben Maria en Ayse voor de paarden. "Deze paarden staan op een eilandje. Helemaal afgelegen, met een veulentje erbij, en de moeder ligt op de grond. Als ik dat zie springen de tranen in mijn ogen. Het is de natuur ja, maar met hekken erom heen. Ze kunnen nergens heen. Ze hebben geen water, geen voer, helemaal niks. Wat kunnen ze dan doen?"

De afgelopen maand zijn bij de Oostvaardersplassen 1062 dieren gestorven. Het gaat om 858 edelherten, 184 konikpaarden en 20 heckrunderen. De meeste dieren zijn afgeschoten.

Slechts 69 dieren stierven een natuurlijke dood, zei Staatsbosbeheer deze week.