Lichaam Orlando vrijgegeven aan familie

Het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn is vrijgegeven aan de nabestaanden. Dat meldt de politie in Rotterdam. Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag deed de afgelopen dagen onderzoek naar de doodsoorzaak. Wat dat heeft opgeleverd, wil de politie nog niet zeggen.

Orlando kwam na een date in Den Haag niet terug naar huis. De man met wie hij een afspraak had, heeft de politie verteld dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater in de wijk Ypenburg . Daar werd het lichaam van de Rotterdammer vorige week maandag gevonden.