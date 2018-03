Oudste flessenpost ooit: Schiedamse fles aangespoeld in Australië

In Australië is een eeuwenoude, Schiedamse jeneverfles met een brief erin op het strand gevonden. Het gaat om de oudste flessenpost ooit: de brief dateert van 12 juni 1886.

De Schiedamse fles werd al in januari gevonden. De vinders, een echtpaar uit West-Australië, dachten aanvankelijk dat het 'rommel' was. Dat bleek dus niet het geval te zijn. De fles is 132 jaar oud en is gemaakt door de Schiedamse distilleerder Daniël​ Visser en Zonen.

De fles blijkt in 1886 van het Duitse zeilschip Paula te zijn gegooid, op 950 kilometer afstand van de Australische kust. Zo valt in de brief te lezen.

Duits experiment

Flessenpost was destijds heel gewoon. Duizenden flessen werden met post erin door de Duitsers overboord gegooid om zeestromingen te kunnen meten. De laatste fles van dit experiment werd in 1934 gevonden.

De post in de brief is dan ook geen liefdesbrief, maar een zakelijk schrijven. Op het papier staan onder meer de datum en de naam van het schip. De post breekt wel een record: tot voor kort was de oudste flessenpost 108 jaar oud.