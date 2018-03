16 jaar geleden: de grote victorie van Pim Fortuyn en Leefbaar

Wat 1 april 1572 was voor de Watergeuzen, was 6 maart 2002 voor Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam. Met een grootse overwinning stonden ze plots helemaal op de kaart. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam haalden ze vanuit het niets zeventien zetels.

Het was de grote victorie van Fortuyn. De tweede winst, die in de Tweede Kamer, mocht hij niet meemaken, omdat hij precies twee maanden later werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum door Volkert van der Graaf.

Victorie en teleurstelling

Fortuyn was eind 2001 door oprichter Ronald Sörensen gevraagd lijsttrekker te worden. Zelfs na het gedwongen vertrek bij Leefbaar Nederland, na een omstreden interview in de Volkskrant, bleef Fortuyn betrokken bij de kersverse Rotterdamse partij.

In Rotterdam trok Fortuyn ten strijde tegen de PvdA. De linkse partij was al jarenlang de grootste in de stad en had zelfs een paar keer de absolute meerderheid gehaald.

Maar met onderwerpen als verspilling in de zorg en het immigratiedebat sprak Fortuyn een groot deel van de kiezers aan. Op de verkiezingsdag pakte Leefbaar Rotterdam 34,7 procent van de stemmen. Daarmee werd de partij de grootste in de stad.

Fortuyn en Melkerrrrt

Zeer bekend is het debat in Amersfoort tussen de landelijke lijsttrekkers van de zes grootste partijen. Daar mocht Fortuyn, als lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), aanschuiven en dat leverde een bijzonder gesprek op.

Ad Melkert van de PvdA had het overduidelijk niet makkelijk met de forse nederlaag, die de partij niet alleen in Rotterdam had geleden. Fortuyn daagde keer op keer Melkert uit.

"Ik hoop dat meneer Melkert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wel een beetje ontdooit", pestte Fortuyn zijn politieke tegenstander aan het einde van het debat.

Leefbaar vormde na de gemeenteraadsverkiezingen samen met het CDA en de VVD een stadsbestuur. Bij de verkiezingen van 2006 en 2010 werd de PvdA weer de grootste in Rotterdam. Sinds 2014 mag Leefbaar zich weer de grootste partij noemen van de stad.