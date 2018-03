Deel dit artikel:











Justitie: Barendrechts bouwbedrijf in de fout bij fataal sluisongeluk Sluis bij Limmel (Foto: Mark Ahsmann)

Justitie verdenkt een bouwbedrijf uit Barendrecht van nalatigheid bij een dodelijk ongeluk vorig jaar in Maastricht. Het bedrijf Besix was daar bezig om een verzakte sluisdeur te repareren. Een medewerker van een onderaannemer viel in het water en overleed.

Het ongeluk gebeurde op 10 juli vorig jaar bij de sluis in de Maastrichtse wijk Limmel. Het slachtoffer, moest de sluisdeur van 180 ton weer recht hangen. De 52-jarige man uit Oudenbosch viel van grote hoogte in het water van het Julianakanaal. Volgens justitie heeft Besix te weinig gedaan om te voorkomen dat dat de werknemer kon vallen. Zo hield het bedrijf zich niet aan het eigen veiligheidsvoorschrift dat een steiger moest worden gebruikt voor de klus. In november heeft de voormalige arbeidsinspectie invallen gedaan in Barendrecht en Limmel. Er zijn documenten en digitale informatie in beslag genomen. Niet alleen het bedrijf staat terecht, ook de Belgische technisch directeur ervan. Volgens hem is er geen reden om hem en het bedrijf te verdenken."Ik heb er slecht van geslapen maar kan mezelf nog steeds in de spiegel aankijken."