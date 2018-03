Politie betrapt mannen in slooppand in wijk De Wielewaal

Rijtje huizen in De Wielewaal (archieffoto)

De politie heeft bij een slooppand in de Rotterdamse wijk Wielewaal drie mannen opgepakt. Het drietal leefde mogelijk illegaal in een leegstaand pand aan de Godschalkstraat.

Agenten waren getipt dat er geluiden uit het huis kwamen. Eenmaal binnen zagen ze matrassen op de grond. Ook werd er in het huis stroom afgetapt.

In het huis waren drie mannen die zich niet konden legitimeren. Ze zijn aangehouden.

De politie let extra op in de wijk Wielewaal na een reeks branden. De bewoners in de wijk sloegen daarover vorige maand nog alarm . Ze voelen zich niet veilig meer.

Woningcorporatie Woonstad is bezig om de wijk op te knappen. Veel huizen moeten tegen de vlakte en staan daarom leeg. Het is de bedoeling dat er nieuwbouw komt, maar de plannen lopen vertraging op.