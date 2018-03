Schiedams Jenevermuseum wil oudste flessenpost ter wereld naar Nederland halen

Het Nationaal Jenevermuseum wil de in Australië gevonden oudste flessenpost ter wereld naar Schiedam halen. Dat zegt directeur Marjolein Beumer. Dinsdag werd bekend dat een Australisch echtpaar aan de kust een fles met post erin had gevonden uit 1886.

Eerst dacht het echtpaar rommel in handen te hebben. Maar na onderzoek bleek de brief 132 jaar oud. De brief is Duits, maar de fles Schiedams, afkomstig van de distilleerder 'Daniel Visser en zonen.'

In het museum is de vondst dinsdagmiddag juichend onthaald. "Dit is natuurlijk geweldig'", zegt Beumer. "De komende twee jaar is de fles nog in een Australisch museum te zien. Maar we zouden 'm dolgraag hier naar toe halen.

Over twee jaar gaan we een tentoonstelling maken over de verspreiding van jenever wereldwijd. Daar past deze vondst geweldig in. Daarom gaan we contact leggen. Het zou super zijn als het ons lukt.''

Het museum speelt direct op de vondst in. Vanaf woensdagochtend is er een speciale vitrine te bekijken vol stukken die met de vondst te maken hebben. Die worden naar aanleiding van het nieuws uit het depot gehaald.

"We hebben exact zo'n fles in onze collectie. Plus nog wat andere topstukken die met deze distilleerder te maken hebben. Die halen we meteen uit ons archief."

Chique

De in Australië gevonden fles is een zogeheten kelderfles, met een vierkante vorm. Dat had een bedoeling. "Het kratje waar die fles in ging, heette een kelder. In dat kratje ging stro en dan kwamen die flessen er bovenop. Op zee, onderweg, ging het dan niet rammelen."

Dergelijke Schiedamse jeneverflessen werden specifiek voor de export gemaakt. "Ze werden als chique en hoogwaardig gewaardeerd. Omdat ze echt bedoeld waren voor de export waren ze hier in Nederland echt prijzig."

Distilleerder Visser bestaat al lang niet meer. "Dat bedrijf stamt uit een periode dat er hier driehonderd branderijen zaten. Het is in deze omgeving een hele bekende naam. Waarschijnlijk is de fles ook echt in Schiedam gemaakt. Er zaten hier veel glasfabrieken."

Het museum is ook blij omdat de vondst aantoont hoe wereldwijd jenever de afgelopen eeuwen werd verspreid. "Wij kennen jenever als de jonge jenever van opa. Maar het is eeuwenlang wereldwijd gewaardeerd, van Afrika tot Zuid-Amerika. Op al die oude jeneverflessen die daar heen werden gezonden stond altijd Schiedam. Want als dat er op stond was het goed. Schiedam was echt een keurmerk.'"

Dat zo'n fles in zee werd gegooid, gebeurde dan ook niet vaak. "Mensen bewaarden de lege flessen, die hadden echt status. Heel leuk dat je er nu één opeens in het nieuws ziet opduiken.''