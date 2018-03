Deel dit artikel:











KOORTS: Politiek debat in het gemeentehuis van Ridderkerk Ruud de Boer (RTV Rijnmond) en Eric Harreman (RTV Ridderkerk) geflankeerd door politici en publiek.

De mobiele studio van Rijnmond Nu is dinsdag neergestreken in het Gemeentehuis in Ridderkerk. Dinsdagavond vond hier het debat plaats waar de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen aan de tand worden gevoeld over onder meer het openbaar vervoer, parkeren en de samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard ('BAR'-samenwerking).

Geschreven door Danique Crijnen

Rijnmond Nu is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen iedere dinsdag, woensdag en donderdag op een plek in de regio voor een debat. Het debat werd dinsdag gepresenteerd door Ruud de Boer van RTV Rijnmond en co-presentator Eric Harreman van RTV Ridderkerk. De centrale vraag: waar maken de lokale politici zich hard voor?