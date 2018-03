Sirenes stil door van slag geraakte klokken

De problemen met de sirenes van afgelopen maandag hebben te maken met achterlopende digitale klokken. Dat heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontdekt. Bij de volgende sirenetest moeten de palen weer werken.

Maandag ging op veel plekken in Nederland het luchtalarm niet af. Onder meer in Vlaardingen, Schiedam, Hoogvliet en delen van de Drechtsteden bleven palen stil om 12:00 uur.

Het IFV, dat de sirenes beheert, stelde direct een onderzoek in. En nu is duidelijk dat de oorzaak ligt in langzamer lopende digitale klokken.

Stroomfrequentie

Klokken met een stekker worden aangestuurd door wisselstroom. Door een probleem dat speelt in Zuidoost-Europa is de stroomfrequentie tijdelijk omlaag gegaan van 50 hertz naar iets daaronder.

Dat betekent dat de stroom minder vaak dan 50 keer per seconde van richting wisselt. Digitale klokken zijn daardoor langzamer gaan lopen. Sommige mensen klagen op social media dat hun klokken en wekkers in een maand tijd vijf minuten of meer zijn gaan achterlopen.