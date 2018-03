Deel dit artikel:











Inmiddels zeventig tips over overleden Orlando De herdenkingsplek voor Orlando Boldewijn op zijn school, Wolfert van Borsselen

Het aantal tips over de dood gevonden Rotterdamse Orlando Boldewijn is opgelopen tot meer dan zeventig. Het lichaam van de 17-jarige jongen werd vorige week maandag ontdekt in een water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was toen al acht dagen vermist.

Orlando ging op 18 februari naar een date in Den Haag. Hij kwam daarna niet terug naar huis. De man met wie Orlando had gesproken zegt dat hij hem heeft afgezet in de buurt van een basisschool bij het Böttgerwater. In het water langs die straat is ruim een week later het lichaam gevonden. Sectie heeft geen opheldering kunnen geven over de doodsoorzaak. Het lichaam is inmiddels vrijgegeven aan de familie . Orlando wordt later deze week begraven. Vrienden hebben daarvoor meer dan 36 duizend euro opgehaald.