'Aaldert van E. verantwoordelijk voor dood Thirza'

Familieleden van de overleden Thirza houden behandelaar Aaldert van E. uit Meerkerk verantwoordelijk voor haar dood in 2016. De combinatie van slechte therapie, seksueel misbruik en meerdere belagingen zouden haar de dood in hebben gedreven.

De 29-jarige vrouw pleegde volgens de officiële lezing zelfmoord. Naaste familieleden noemen dat nu 'feitelijk onjuist'. Zij gaven dinsdag een schriftelijke verklaring na het vonnis tegen Aaldert van E. De oud-directeur van zorgcentrum Jedidja in Meerkerk kreeg een jaar cel voor jarenlange ontucht met Thirza. Zij was in Jedidja opgenomen vanwege psychische klachten.

De familie schrijft: "Die jaren in dat centrum hebben haar problemen vertienvoudigd, zo verklaarde Thirza zelf in het jaar voor haar dood. Thirza voelde zich misbruikt, betoverd en gehersenspoeld door Aaldert. Ze schreef daarover aan haar vader: 'Het zijn dingen die me meer beschadigd hebben dan ik voelen kan en die ik niet over mijn lippen kan krijgen.'"

Telefoontjes

Thirza werd seksueel misbruikt tussen 2012 en 2015. In dat jaar werd Aaldert van E. opgepakt voor ontucht met andere patiënten. Hij kreeg daar twee jaar cel voor. Tijdens zijn detentie zou hij Thirza lastig hebben gevallen, zegt haar familie. De vrouw had aangegeven niet gediend te zijn van zijn brieven en telefoontjes.

"Aaldert van E. heeft zich daar niets van aangetrokken en bleef contact zoeken. Het laatste telefoontje van hem vanuit de gevangenis heeft Thirza zo overstuur gemaakt dat zij teveel kalmeringsmiddelen heeft ingenomen. Uiteindelijk is zij als gevolg van complicaties na vijf dagen daaraan overleden."

PGB-geld

De zorgdirecteur zou Thirza ook onder druk hebben gezet om haar appartement op te geven. Daardoor kon hij de PGB-gelden (Persoongebonden Budget) voor het centrum veiligstellen, zegt de familie.

"Maar daarmee was zij nog meer afhankelijk geworden van hem en voelde zij zich ook nog uitgebuit door hem. De naaste familie houdt -mede door al deze zaken- Aaldert verantwoordelijk voor de vele malen verergerde psychische schade bij en de uiteindelijke dood van Thirza."

Erkenning

In een toelichting zegt een familielid dat de straf van een jaar cel laag is uitgevallen en in geen verhouding staat tot het leed dat Thirza is aangedaan. "Maar we zijn als familie wel blij dat Thirza met dit vonnis een stem heeft gekregen. De veroordeling zien we als een vorm van erkenning."

Justitie in Rotterdam maakte vorige maand bekend dat zij onderzoek doet naar vier verdachte sterfgevallen , rondom Hoeve Jedidja. In één geval gaat justitie uit van moord: het betreft de dood van de oudere zus van Thirza. Daarvoor zitten haar moeder en stiefvader vast. Zij waren niet betrokken bij de schriftelijke verklaring die nu door andere familieleden is opgesteld.

Bij het onderzoek wordt ook naar de dood van Thirza gekeken. Justitie laat in reactie op de beschuldiging van de familie weten dat Aaldert van E. geen verdachte is in het moordonderzoek. Zijn advocaat, Micha Jonge Vos, zegt ook dat Aaldert geen verdachte is. Hij heeft namens zijn cliënt hoger beroep aangetekend tegen de straf die hij dinsdag kreeg in de ontuchtzaak.