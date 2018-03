Rotterdamse havenromance vijftig jaar later in theatervoorstelling

​Zo’n tien jaar geleden vond Daniël Lehmann aan boord van zijn net gekochte oude binnenvaartschip een schoenendoos met oude liefdesbrieven. Hij besloot contact te zoeken met de eigenaresse van de brieven en maakte uiteindelijk een voorstelling over het verhaal.

Na de aankoop van het toen tachtig jaar oude binnenvaartschip 'ROAN' ging Lehmann op zoek naar ‘verborgen gebreken’. In een laatje naast de bedstede stuitte hij op een verstopte schoenendoos. Daarin zat een briefwisseling tussen een schippersdochter en de jongen met wie zij verkering had.

Na de nodige research kwam Lehmann in contact met schippersdochter Ariane en haar man, tevens de jongen naar wie zij destijds de gevonden liefdesbrieven schreef. Lehman besloot er een voorstelling over te maken, samen met het muziektheater-gezelschap waar hij deel van uitmaakt.

Hieruit ontstond 'ROAN', een voorstelling die in het teken staat van zowel de scheepvaart als het leven van Ariane en wordt uitgevoerd in onder andere Theater Walhalla in Rotterdam. De iets aangepaste variant van 'ROAN', de voorstelling 'De Eeuw Van Ariane', wordt volledig uitgevoerd op en rondom het daadwerkelijke schip.