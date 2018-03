Deel dit artikel:











Rotterdammer op WK winterzwemmen in Estland: 'Kou geeft een enorme boost' Christo Motz (foto Facebook)

In Tallinn, Estland is het vandaag ongeveer -10. Maandag was het nog -18. Het water in de haven van de oude stad is dus ijskoud. In dat water vindt deze week de Winter Swimming World Championships plaats. Rotterdammer Christo Motz is één van de dappere deelnemers. Hij doet mee aan de 25, 50 en 100 meter schoolslag en de 25 meter vrij.

"Het is fris. Het water zal rond de nul graden zijn. Er drijven ijsschotsen in", vertelt Motz vanuit Estland. "Op sommige plaatsen is dat meer een halve meter dik. Dat zegt wel wat." Hij heeft zich de afgelopen maanden minutieus op zijn deelname voorbereid. "Iedere ochtend douche ik koud, bovendien ben ik veel buiten. Regelmatig zwem ik buiten. Dat doe ik vaak in de Zevenhuizerplas, of in Scheveningen. Hier ga ik bovendien ook elke dag de zee in. Met een wetsuit? Nee, alleen in een zwembroek." Meedoen aan het WK deed hij eerder. Twee jaar geleden in Siberië. "Het is een evenement met serieuze regels en veel deelnemers." Deze editie zijn er 1200 deelnemers uit 34 verschillende landen. "Is kou leuk? Het geeft een enorme boost. Er komen allerlei stofjes vrij in je systeem. Het zorgt dat je op je vijftigste ver weg blijft van de rollator of de scootmobiel. Het klinkt voor Nederlanders vreemd, maar alleen al in Finland zijn er bijna 800.000 winterzwemmers."