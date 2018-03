Rutjes over Roda JC-Sparta: 'Met rood-wit in de agenda'

Nathan Rutjes kijkt reikhalzend uit naar de degradatiekraker van zaterdagavond tussen Roda JC en Sparta. De middenvelder brak als betaald voetballer door bij de Kasteelclub en koestert nog altijd warme gevoelens bij de Rotterdamse ploeg, terwijl hij tegenwoordig in Limburgse loondienst is. "Voor mij blijft het een bijzonder affiche", aldus Rutjes tegen RTV Rijnmond.

"Deze wedstrijd staat bij mij met rood-wit in de agenda omcirkeld", grapt de Rotterdammer. "Bij Sparta liggen mijn roots. Ik heb daar dag in dag uit rondgelopen. Dat gaat nooit meer uit je bloed."

'Roda-uit was de ommekeer'

Roda JC is voor Sparta gezien de onderlinge wedstrijden geen fijne tegenstander, want negen seizoenen geleden wonnen de Rotterdammers voor het laatst in Kerkrade. De Kasteelclub zegevierde met 1-0 tegen de Limburgers, met Rutjes in de ploeg.

Hij herinnert zich dat duel nog goed: "Ik heb in dienst bij Sparta nooit van Roda JC verloren, haha! Rydell Poepon scoorde toen. Ik viel in als rechtsback. Die dingen vergeet ik niet." Na zijn rode kaart in het uitduel tegen FC Utrecht moest Rutjes een aantal wedstrijden van de Rotterdammers missen. Tegen de Limburgers mocht hij weer meedoen. "We wonnen opeens van Roda JC. Dat was de ommekeer."

'Plaats op bank went niet'

Sinds het seizoen 2014/2015 komt Rutjes, na een tussenstap bij MVV, uit voor Roda JC. De afgelopen twee seizoenen moest de middenvelder genoegen nemen met een rol als reserve. "Ik ben super fit. Het hekelt me enorm dat ik op de bank plaats moet nemen. Dat went niet", baalt Rutjes.

Ondanks dat Rutjes vooral reservespeler is, stelt hij zich professioneel op: "Ik denk nog aan het teamproces. Ik heb tot vorige week, vanwege griep, geen wedstrijd of training gemist dit jaar. Maar ik had er meer van verwacht."

Degradatiestrijd

Roda JC is net als Sparta in een heftige degradatiestrijd verwikkeld. "Ik ga geen mooi weer spelen, maar het wordt voor beide ploegen heel moeilijk", zegt Rutjes. De Limburgers hebben zeventien punten. Sparta eentje meer.

"Wat geeft je de garantie dat je in acht wedstrijd nog eens zeventien punten haalt? Die punten heb je nodig om je veilig te spelen. Het kan, maar als je realistisch bent dan ligt dat niet in de lijn der verwachting."

Sparta heeft vorige week zondag het goed gedaan tegen ADO Den Haag, vertelt Rutjes. "Nu moeten wij. Als we nu van Sparta verliezen, dan staan we al vier punten achter. Haal die eerst maar."

Luister hierboven naar het volledige interview met Nathan Rutjes, Roda JC-Sparta uit het seizoen 2008/2009 én Rutjes' doelpunt tegen de Limburgers.