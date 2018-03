Extra avond Premier League Darts in Ahoy

Nederlandse dartsliefhebbers kunnen ook woensdag 18 april vrij houden, want dan organiseert de Unibet Premier League een extra dartsavond in Rotterdam Ahoy.

Dartsfederatie PDC meldt op haar website dat deze extra avond in Nederland wordt georganiseerd vanwege de afgelasting van de Premier League-confrontatie in het Britse plaatsje Exeter. Hevige sneeuwval in Groot-Brittannië was de reden om dit niet door te laten gaan.

Het is niet de eerste keer dat de Premier League Darts naar Rotterdam komt. De beste darters van de wereld deden in 2016 en 2017 ons land ook al aan.

Op woensdagavond 18 april worden vijf wedstrijden afgewerkt. De kaartverkoop daarvoor start aanstaande vrijdag. De donderdagavond is al uitverkocht.