Wereldberoemde gitaarbouwer even in Rotterdam

Een bijzondere middag voor gitaarfreaks in Rotterdam. Gitaarbouwer Chris Martin kwam naar de winkel van Keymusic om te vertellen over de instrumenten die zijn familie al maakt sinds 1833 en die het bedrijf deden uitgroeien tot een van de grootste gitaarmerken van de wereld.

"Deze gitaren zijn heel bijzonder. De kwaliteit van het hout, de kennis die van generatie op generatie wordt overgebracht", zegt Jasper Erkens, die speciaal naar Rotterdam is gekomen om de maker van zijn favoriete gitaren te ontmoeten.

"Mijn over-, over-, overgrootvader maakte in 1833 de eerste gitaren voor de mensen die naar Amerika verhuisden", zegt Chris Martin. "Ze zeggen weleens: een akoestische gitaar is een heel orkest in een doos. De mensen waren voortdurend in beweging en een gitaar konden ze gemakkelijk meenemen."

Zes generaties lang bleef het bedrijf in de familie. "We zijn er heel trots op dat we deze kwaliteit kunnen leveren."

Bij een wand vol gitaren staat een andere fan zich te vergapen aan al die instrumenten. "Deze gitaren hebben een uniek geluid, vergelijk het maar met een stem. Ik wil er heel graag een kopen, maar ik moet nog wat langer sparen."

Jasper weet nog precies wanneer hij zijn eerste Martin kocht. "Een jaar of veertien was ik. Mijn vader had een concertje georganiseerd, waar we entreegeld voor vroegen. Van dat geld heb ik m'n eerste gekocht."

De passie voor het instrument, dat is precies wat generaties Martins ertoe drijft om gitaren te blijven bouwen. "Het is een passionate business", lacht Chris Martin. "De mensen die de gitaren bouwen, de mensen die er op spelen, de mensen die ernaar luisteren... dat maakt dit zo'n prachtig vak."