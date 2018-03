Slager wordt na veertig jaar patatbakker

De Rotterdamse slager Gerard Nettenbreijer gooit na veertig jaar het roer om. Hij is slager af en wordt patatbakker in zijn eigen filiaal van Bram Ladage. De afgelopen maanden werd zijn slagerij op de Schiedamseweg in Rotterdam al omgetoverd tot patatzaak. Die is nu open.

,,Ik was veertig jaar lang slager", vertelt Nettenbreijer. "Zeventien jaar zat ik hier, in dit pand. Een aantal jaren geleden kwam Bram, de oom van Roco, eens de zaak in. Hij zei: 'dit pand is een fijn hoekje om een zaak in te beginnen.' Ik zei: 'ik ben veertig jaar slager. Moet er even aan wennen. Ik ga er over nadenken.''

Dat duurde jaren. Want de slagerij was een echt familiebedrijf. Hij had zijn zoon en dochter zelfs in dienst. "Maar mijn zoon moest de zaak uit, want ik kon hem niet meer betalen. Hij heeft ook een gezin. Op een gegeven moment werd het steeds minder. Daarom kwam ik tot de conclusie dat ik er aan toe was. De kinderen vonden dat ook.''

Dus belde hij zelf naar Ladage. Toch was dat niet de makkelijkste beslissing. "Ik ben wel veertig jaar slager geweest. Dat zit ook in mijn bloed.''

Maar Nettenbreijer kreeg er al snel zin in. Hij kreeg les van andere patatbakkers en leerde het vak zo uit eerste hand. Ladage hielp hem tegelijkertijd financieel op weg en investeerde 2,5 ton in de zaak. De reacties in 'zijn' straat op de switch van slager naar patatboer bleken ondertussen lovend. Nu de zaak open is, wordt hij overstelpt met positieve berichten.

"Ik word er verlegen van. Al die mensen die we hier in de jaren over de vloer hebben gehad komen me feliciteren! Met een bloemetje vaak. Omdat ze blij zijn dat wij het zijn die terugkomen. Het heeft dus niet aan ons gelegen.''