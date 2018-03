Nissewaard: arbeidsmigranten vrijdag uit pand Boyleweg

Het pand voor arbeidsmigranten aan de Boyleweg in Spijkenisse moet vrijdag leeg zijn. Zo niet, dan worden de huurders op kosten van de gemeente Nissewaard uit het pand gehaald.

Eigenaar Huug Moerland kreeg het besluit dinsdag aan het eind van de middag te horen. Hij overweegt nog juridische stappen. Niet alleen is hij het oneens met de beslissing, er is volgens hem ook te weinig tijd om de honderd gasten elders onder te brengen.

De gemeente Nissewaard staat de verhuur van kamers aan Oost-Europeanen die werken in de regio niet langer toe omdat de brandveiligheid in het geding zou zijn. Het belangrijkste bezwaar is dat de ruimten geen afzonderlijke compartimenten vormen. Het vuur zou daarom sneller om zich heen kunnen grijpen.

Vluchtelingen

Het pand aan de Boyleweg was oorspronkelijk ingericht voor de opvang van vluchtelingen. Al snel na de herinrichting in 2016 bleek dat het aantal asielzoekers minder was dan verwacht. Moerland had wel tot juni 2018 een contract met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

Om het pand toch nuttig te kunnen gebruiken en de kosten voor het COA te drukken begonnen in 2017 voorzichtige gesprekken tussen de eigenaar en de gemeente Nissewaard. Hoewel de gemeente geen officiële toestemming gaf, schreef het college in november wel aan de eigenaar dat de vergunning ruimte bood voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

'Succes'

Moerland ging aan de slag. In december kregen bij de kwestie betrokken ambtenaren e-mails van de eigenaar - die RTV Rijnmond inzag - dat op 2 januari de nieuwe bewoners er zouden intrekken. Eind december schreef een andere ambtenaar: 'succes met de start op 2 januari'.

Pas na de publicatie door RTV Rijnmond ontstond er commotie op het gemeentehuis van Nissewaard. Een paar dagen later wilde de gemeente dat de eigenaar stopte.

Er stond vervolgens juridisch getouwtrek dat doorging tot aan de rechter . Die bood ook geen uitkomst in de discussie.

De afgelopen weken leek de rust weergekeerd. Ook leverde de pandeigenaar nieuwe voorstellen in voor het verbeteren van de situatie. Wel publiceerde de gemeente Nissewaard in de Staatscourant het voornemen tot sluiting op 10 april. Dat plan lijkt nu naar voren te zijn gehaald.