Kunstwerk arrestanten WOll gerestaureerd

In de kantine van de Zeehavenpolitie hangt al jaren een bijzonder kunstwerk. Het is een schilderij gemaakt van houten stukjes. Het stelt het uitzicht voor van arrestanten uit de Tweede Wereldoorlog die op het bureau van de toenmalige rivierpolitie gevangen zaten. Het kunstwerk is nu gerestaureerd.

De makers waren gearresteerde verzetsstrijders die met dit kunstwerk de lokale politie wilden bedanken voor de goede zorgen. Volgens historicus Frank van Riet laat dit werk de twee gezichten zien van de politie in Rotterdam tijdens de bezettingsperiode. "De politie wordt wel gezien als een destijds foute organisatie die bijvoorbeeld Joden heeft opgehaald. Maar de agenten hielpen de arrestanten ook waar ze konden." Volgens Van Riet werd er ook veel toegestaan. "Er werd tussen de bedden ooit en moeder met kinderen gevonden. De bewaker die dat had toegestaan werd overgeplaatst." Het gerestaureerde kunstwerk van de toenmalige arrestanten wordt woensdag onthuld. Volgens Van Riet is het de bedoeling dat het werk naar Museum Rotterdam gaat, waar het publiek het kan zien. Meer verhalen over de arrestanten bij de rivierpolitie.

