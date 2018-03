Dordtse ontwerpwedstrijd voor herdenkingspenning

Het ontwerp was gebaseerd op de enige officiële prent van de Synode, gemaakt door François Schillemans

Het ontwerp was gebaseerd op de enige officiële prent van de Synode, gemaakt door François Schillemans

Wie ontwerpt een eigentijdse versie van de penning die werd uitgereikt na afloop van de Dordtse Synode die dit jaar precies vierhonderd jaar geleden begon? De organisatie achter het programma 'Ode aan de Synode' komen met een prijsvraag.

Dordrecht was vierhonderd jaar geleden enkele maanden het centrum van protestants Europa. Van heinde en verre kwamen vooraanstaande calvinistische hoogleraren, predikanten en politici naar Dordrecht. De afgevaardigden waren niet alleen afkomstig uit Nederland, maar ook uit Engeland, Zwitserland, Schotland en Duitsland.

Zij vergaderden 180 dagen over allerlei kerkelijke en theologische kwesties die de protestanten destijds diep verdeelden. Zo werden meer dan 200 predikanten uit hun ambt gezet, omdat ze de officiële leer niet zouden volgen.

Ook spraken de Synodeleden af om de Bijbel in het Nederlands te laten vertalen. De zogeheten Statenvertaling was bijna twintig jaar later klaar.

Na afloop van de Synode, in mei 1619, kregen alle deelnemers een penning uitgereikt. Voor buitenlandse gasten was er een gouden penning en voor de Nederlandse gasten een zilveren penning.

Moderne versie

Het leek de organisatie die het jubileum van de Synode organiseert een leuk idee om ontwerpers en kunstenaars uit te nodigen een moderne versie te maken van de herdenkingspenning uit 1619.

Van het winnende ontwerp worden vijfhonderd stuks gedrukt en tijdens de zogeheten Ode aan de Synode verkocht in de Grote Kerk, het Dordrechts Museum en VVV Dordrecht.