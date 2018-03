Deel dit artikel:











Mogelijk persoonlijk motief achter steekpartij Mombassaplaats Foto MediaTV

De Rotterdammer die vorige maand overleed na een steekpartij in de wijk Oosterflank is mogelijk gedood door iemand met een persoonlijk motief. Dat heeft de politie laten weten in het programma Opsporing Verzocht.

Het 56-jarige slachtoffer werd vlakbij zijn flat de Hoeksteen aan de Mombassaplaats neergestoken. Een dag later bezweek hij aan zijn verwondingen . Naar nu bekend is geworden, had de man zijn portemonnee nog op zak. Daarmee lijkt een uit de hand gelopen beroving uitgesloten. De vermoedelijke dader is weggerend in de richting van de Henri Eversstraat. De politie zoekt twee getuigen die agenten op de avond van de steekpartij de weg hebben gewezen.