Politie toont laatste beelden van Orlando in Opsporing Verzocht

Na een getuigenoproep in de zaak Orlando Boldewijn in Opsporing Verzocht heeft de politie direct dertien tips binnengekregen. In de uitzending waren onder meer de laatste beelden te zien van een nog levende Orlando.

Te zien is dat de 17-jarige Rotterdammer op 18 februari j.l. een broodje koopt voordat hij naar Den Haag reist, waar hij een date heeft. Wat er daarna met de jongen is gebeurd, weet de politie nog niet.

'Iets fataals'

In Opsporing Verzocht zei een woordvoerder dat er in de uren nadat hij door zijn date was afgezet bij het Böttgerwater in Ypenburg 'iets fataals' moet zijn overkomen.

Orlando werd ruim een week later levenloos uit het water bij het Böttgerwater gehaald. De politie zoekt nog altijd mensen die op 18 februari aan het vissen waren bij het water waar Orlando later is gevonden.