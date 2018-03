Deel dit artikel:











Geen rijverbod voor lege vrachtwagens bij code rood

Minister Van Nieuwenhuizen ziet niets in een rijverbod voor lege vrachtwagens bij een uitzonderlijk zware storm. In plaats daarvan gaat ze kijken of ze chauffeurs beter kan waarschuwen bij code rood.

Leden van vakbond CNV hadden gevraagd om een algeheel rijverbod voor lege vrachtwagens bij code rood na de zware storm van 18 januari. Toen werden 66 vrachtwagens omver geblazen. Maar volgens de minister is een rijverbod 'disproportioneel', zo schrijft ze aan de Tweede Kamer na overleg met de sector. Het zou ook praktisch erg moeilijk uitvoerbaar zijn.