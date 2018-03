Eb en vloed in Grevelingenmeer moet waterkwaliteit verbeteren

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om eb en vloed mogelijk te maken in het Grevelingenmeer. De doorlaat in de Brouwersdam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland moet de waterkwaliteit en het leven op de bodem van het grootste zoutwatermeer van Europa herstellen.

De zeearm sloot in 1971 toen de Deltawerken werden gebouwd. Sindsdien is de natuur op de bodem door een gebrek aan vers zoutwater enorm achteruit gegaan. Volgens onderzoekers zijn de diepere delen in het meer bijna zuurstofloos, schrijft de NOS.

Er is op dit moment ook een kleine doorlaatsluis in de Brouwersdam, maar die is te klein voor een goede doorstroming. Met het plan van het kabinet wordt de verbinding met de Noordzee op grotere schaal hersteld.