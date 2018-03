Honderd meter lange sjaal houdt Vlaardingse brug warm

De zussen Judith en Liesbeth Vink breiden een meters lange sjaal ter ere van hun doodzieke moeder. Het kleurrijke geheel werd gemaakt in de periode dat ze haar bezochten en hangt nu tegenover de hospice in Vlaardingen waar hun moeder lang verbleef.

Moeder Vink hoorde in 2015 dat ze nog maar drie maanden te leven had, maar overleed uiteindelijk pas twee weken geleden. Omdat haar dochters begonnen met breien vanaf het moment dat de diagnose borstkanker kwam, groeide de sjaal uit tot de enorme lap stof die het nu is.

De kleurrijke das hing eerst om de vuurtoren in Ouddorp, de favoriete vakantiebestemming van hun moeder. De afgelopen twee weken hangt hij als eerbetoon tegenover het hospice waar hun moeder overleed.

Bewoners uit de buurt zijn blij met de sjaal en vinden het een mooi symbool. "In het begin wisten we niet waar het vandaan kwam, toen hing hij er ineens en dan wordt erover gekletst", zegt buurtbewoner Renate. Wat haar betreft mag de sjaal gewoon blijven en wordt er zelfs nog één gebreid voor de andere kant van de brug.

"Ik loop dagelijks langs de hospice, dan zie je de mensen in bed liggen en denk je weleens: jeetje, hoe zou dat zijn? Je kan het je niet voorstellen als je het niet hebt meegemaakt", zegt Renate.

"Het is een mooi symbool voor de mensen in de hospice en de hoop en contact die er nog is in die laatste periode."