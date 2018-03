BlueCity Reclaim Seeds zadenbeurs in oude Tropicana

Het was een drukte van bewustwordings- en waarschuwingsbelang op de eerste Rotterdamse Blue City-protestbeurs tegen zaadpatentclaims en het uit de markt drukken van keuter-boeren met hun nieuwe gewas-producten.

Het krioelde het gister van de hipsters die op allerhande wijzes hun info-, waar- dan wel zorgwek uitstalden, in het oude Tropicana zwemparadijs aan de Maasboulevard

Gewag makend van grond-verschraling, dreigende voedseltekorten, gevaarlijke genetische manipulaties en globaliseringsvergiftiging door toedoen van claims door de veredelings- multinationals als Monsanto en Bayer maakte de honderden aanwezigen er een serieuze dolle boel van.

Van eigen akkerbakkers, aquafonische gesloten circuitsxfeerbeheerders tot composteerbare hardkartonnen afvalbak-aanbieders en heuse compostdokters plus pomologische zaadveredelingsstadsboeren; je kon het zo gek niet bedenken of het was wel te vinden bij een van de zelfvoorzieningsworkshops op de beurs.

Jack F Kerklaan dompelde zich een wijle onder in het goedbedoelende wereldverbetraarsgezweefteef- en -kees......