Vijf tips over...de sleur

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: gaaaaaap. Het wordt saai, al dat trainen voor 8 april. Maar niet met onderstaande tips hoor, zeker weten van niet.

Tip 1: Je trekt je schoenen aan, stapt de deur uit en daar ga je weer. Een rondje van 10 kilometer, precies hetzelfde als de 10 van vorige week en de 10 van twee weken geleden. Loop niet telkens hetzelfde rondje, probeer nieuwe routes uit. Sla eens een straatje eerder linksaf. Je zult verbaasd zijn over wat er soms in je eigen omgeving allemaal te zien is. Je ziet het vaak niet, omdat je altijd maar door dezelfde straten loopt. Als je toch erg gehecht bent aan vaste routes: keer 'm dan eens om, ook dat geeft al een verrassend effect.

Tip 2: Kies eens voor een ander soort training. Voor de marathon ben je doorgaans bezig met lange duurlopen. Maar waarom niet eens vijf keer vier minuten op een verhoogd tempo lopen? Of wat te denken van tien sprintjes trekken of voor stevige bovenbenen een paar keer de Erasmusbrug? Dan boots je alvast de start van de marathon na.

Tip 3: Loop je altijd maar opgefokt op je klokkie te kijken? Ga dan eens zonder sporthorloge de deur uit. Het geeft je een hoop rust en je hebt spontaan meer tijd om van de omgeving te genieten, naar vogels te luisteren en, niet minder belangrijk, gewoon te genieten van het hardlopen.

Tip 4: App een paar vrienden en vraag of ze zin hebben om mee te gaan met je. Alleen trainen heeft veel voordelen, maar samen trainen even zoveel.

Tip 5: Weet je het nog? Je bent aan het trainen voor die o zo supermooie marathon van Rotterdam. Kijk nog eens naar een motiverend filmpje op internet en je weet weer hoe mooi het is waar je voor bezig bent. En daar ga je weer, heerlijk lopen. Weg sleur.