Kraan van 70 ton weggezakt in Berkel en Rodenrijs De kraan was waarschijnlijk te zwaar voor de ondergrond | Foto: MediaTV

Op een bouwplaats in de Ton Lutzstraat in Berkel en Rodenrijs is woensdagochtend een kraan weggezakt. Het gevaarte dat 70 ton weegt, staat boven een hogedrukgasleiding.

De kraan was waarschijnlijk te zwaar voor de ondergrond. Onder de weg loopt een gasleiding, maar die is niet geraakt. Er is dus geen sprake van een gevaarlijke situatie, zegt een woordvoerder van de brandweer. De kraan staat in de buurt van basisschool De Gouden Griffel. Dat gebouw heeft tijdelijk geen stromend water, zegt een woordvoerder van de school. Maar de verwachting is dat het probleem deze ochtend nog wordt verholpen. De brandweer en netbeheerder Stedin zijn aanwezig. Hulpdiensten bekijken hoe ze het scheefgezakte gevaarte uit de Ton Lutzstraat gaan wegtakelen. Niemand raakte gewond bij het voorval.