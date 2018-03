Deel dit artikel:











Van Persie afwezig bij training Feyenoord Robin van Persie trainde niet mee Sven van Beek en Tyrell Malacia zijn er wel bij (Twitter: Feyenoordtraining)

Robin van Persie ontbrak woensdagochtend op de training van Feyenoord. De spits stond niet op het veld van Varkenoord vanochtend. Het is afwachten of Van Persie inzetbaar is voor de wedstrijd tegen AZ aankomende zondag.

Er was ook goed nieuws voor coach Giovanni van Bronckhorst. Sven van Beek en Tyrell Malacia trainden weer met de groep mee. Beide verdedigers lijken zo dus op tijd fit voor zondag. Feyenoord traint vrijdag en zaterdag nog twee keer besloten in voorbereiding op het duel tegen de Alkmaarders. De wedstrijd begint zondag om 16:45 en is live te volgen via RTV Rijnmond.