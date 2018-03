Robeco stopt beleggingen in tabaksindustrie

De Rotterdamse vermogensbeheerder Robeco stopt met zijn investeringen in tabak. De beleggingen zijn 129 miljoen waard en moeten voor de herfst zijn verkocht.

Het bedrijf zegt te stoppen met de investering, omdat dat het steeds meer als 'sociaal nadelig' wordt gezien. Robeco is niet de eerste grote investeerder die de rookwaren- en sigarettenbranche de rug toekeert: pensioenfonds ABP stopt eveneens met beleggen in tabak. APB beëindigt ook de investeringen in de kernwapensector.

De tabaksindustrie krijgt in de afgelopen jaren steeds meer kritiek. In 2016 deed advocate Bénédicte Ficq namens maatschappelijke instellingen en patiënten aangifte tegen de fabrikanten. Sindsdien sluiten steeds meer organisaties en verenigingen zich bij haar, zoals de vereniging voor kinderartsen en de federatie van universitair medische centra.

Met de aangifte hopen de partijen justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten die in Nederland actief zijn.