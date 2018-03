RIVM: eet niet te veel uit moestuin in omgeving Chemours

Van groente en fruit dat binnen een straal van 1 kilometer van Chemours in Dordrecht groeit, kan beter niet te veel of te vaak gegeten worden. Dat komt omdat omwonenden van de fabriek ook door de lucht en het drinkwater in aanraking zijn gekomen met de kankerverwekkende stoffen PFOA en GenX, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek.

In juli vorig jaar raadde toxicoloog Jacob de Boer omwonenden aan geen groente en fruit meer uit eigen moestuin te eten. In monsters uit de omgeving van de fabriek waren hoge concentraties van het kankerverwekkende PFOA gevonden.

Drie steden gaven het RIVM in augustus opdracht onderzoek te doen naar tien moestuinlocaties; vier in Sliedrecht, drie in Dordrecht en drie in Papendrecht.

Voor mensen die buiten een straal van een kilometer van de fabriek wonen, geldt de waarschuwing niet, omdat in hun moestuinen zulke lage concentraties van de kankerverwekkende stoffen gevonden zijn, dat de gewassen veilig gegeten kunnen worden.

Het RIVM gaat verder met het onderzoek en bekijkt ook de bodems, het grond en het irrigatiewater in de moestuinen. Wanneer dat onderzoek klaar is, wordt mogelijk de grens van de hoeveelheid PFOA die in de bodem mag zitten, verhoogd.

De resultaten van dat onderzoek worden in mei verwacht.

Kankerverwekkend

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later deels werd opgesplitst in Chemours. Sinds enkele jaren is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef.

