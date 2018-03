Langer verblijf van Beenhakker bij Sparta onzeker

Het is nog onduidelijk of Leo Beenhakker na dit seizoen zijn werkzaamheden bij Sparta zal voortzetten. De Rotterdammer neemt momenteel de technische zaken waar bij de Kasteelclub, maar hij zegt tegen RTV Rijnmond dat een langer verblijf in Rotterdam-West niet zeker is.

"Ik ben van de Omroep MAX-generatie", vertelt de 75-jarige Beenhakker. "We zijn bij Sparta aan het brainstormen hoe de structuur van de club de komende jaren eruit moet zien. Maar hier zijn we al langer mee bezig."

De oud-trainer van onder andere Feyenoord verwacht niet dat Sparta nog jaren met hem door wil. "Waarschijnlijk blijf ik tot het einde van dit seizoen. Ik hoor wel wat Sparta met mij wil."

Beenhakker nam in november 2017 'op de achtergrond, ad-interim, adviserend en undercover' de technische taken van toenmalig Sparta-trainer Alex Pastoor over, die op dat moment een dubbelfunctie bij de club had.

'Eerst technische man, daarna verder kijken'

Manfred Laros, directeur van Sparta, bevestigt dat de club later met Beenhakker over een eventueel langer verblijf gaat praten. "Eerst gaan we de technische man aanstellen. Het mag duidelijk zijn wie we willen (Henk van Stee, red.). Al staan er vier en vijf andere kandidaten op de lijst. Daarna gaan we pas met Leo Beenhakker praten over een samenwerking met hem."

Momenteel is Sparta niet bezig met de opvolger van trainer Dick Advocaat, zegt Laros. "We zijn druk bezig om eerst het technische aspect rond te krijgen."