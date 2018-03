Deel dit artikel:











Minder dikke kinderen in Dordrecht Foto: Olaf Kraak (ANP)

Kinderen in de westelijke wijken van Dordrecht hebben steeds minder last van overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. In 2011 had 42 procent van de kinderen in die wijken overgewicht, acht jaar later is dat nog maar 29 procent.

De cijfers over de kinderen met overgewicht waren voor de GGD aanleiding om het 'Doe ff Gezond'-programma te beginnen. Dat blijkt een positief effect te hebben. Wel valt op dat kinderen minder buitenspelen in Dordrecht-West. Acht jaar geleden speelde nog bijna de helft van de kinderen buiten, nu is dat nog maar een op de drie. De GGD gaat onderzoeken hoe dat komt en hoe ze die trend kunnen veranderen. "Buiten spelen is gezond", zegt wethouder Rinette Reynvaan. "Genoeg bewegen helpt om op gezond gewicht te blijven." "Het bevordert onder andere de lichamelijke motoriek, kinderen leren met elkaar omgaan en leren ontdekken. Meer buiten spelen, daar willen wij naartoe." 'Doe ff Gezond' gaat onder andere onderzoeken in hoeverre een zogeheten 'smartwatch' met interactieve spellen het buitenspelen kan stimuleren. Sinds de start van het programma wordt er ieder jaar op tien scholen in Dordrecht-West de lengte en het gewicht van kinderen gemeten en een leefstijlonderzoek uitgevoerd.