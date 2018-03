Deel dit artikel:











Leefbaar-kandidaat verdedigt Baudet en noemt Pechtold 'moordenaar' Leefbaar-kandidaat verdedigt Baudet en noemt Pechtold moordenaar De inmiddels verwijderde tweet

Een kandidaat-raadslid voor Leefbaar Rotterdam is in opspraak geraakt, omdat hij D66-leider Alexander Pechtold woensdag op Twitter uitmaakte voor moordenaar. Inmiddels is de tweet verwijderd en is excuses aangeboden.

"Noem het overdreven, maar ik vind @APechtold gewoon een moordenaar", zegt Leefbaar-kandidaat Lennard van Mil in de tweet, waarin hij ook verwijst naar de vermoorde politicus Pim Fortuyn. Het bericht werd snel weer door Van Mil verwijderd. Lennard van Mil staat op plek 16 van de Leefbaar-kandidatenlijst en is voorzitter van Jong Leefbaar Rotterdam. Zijn partij werkt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen met Forum voor Democratie. De tweet van Van Mil was vermoedelijk een reactie op het afzeggen van het Radio 1-lijsttrekkersdebat door Thierry Baudet. Baudet trok zich woensdagochtend terug voor het debat op vrijdag, omdat hij naar eigen zeggen wordt gedemoniseerd door Pechtold. Hij wil daarom niet meer met hem debatteren. Wethouder Adriaan Visser (D66) reageerde verontwaardigd en noemt de uitspraken van de kandidaat-raadslid 'bespottelijk, bizar en onaanvaardbaar'.

Leefbaar-partijleider Joost Eerdmans wil niet voor de microfoon reageren op de uitglijder van zijn partijgenoot en laat het bij een korte schriftelijke verklaring: "Hij heeft de tweet inmiddels verwijderd en zijn excuses aangeboden. Daarmee is de kous af. Persoonlijk maak ik mij wel zorgen over het klimaat dat rondom Baudet geschapen wordt."