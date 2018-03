Rotterdam bespaart miljoen na controle bijstandsuitkeringen

De gemeente Rotterdam heeft ruim 86 miljoen euro bespaard na het stopzetten van ruim 6 duizend uitkeringen. Na onderzoek bleek dat duizenden Rotterdammers geen recht hadden op een uitkering.

In vier jaar tijd zijn controleurs van de gemeente de wijken in gegaan en probeerden zij persoonlijk contact te hebben met de bijstandsgerechtigden.

“We vinden het belangrijk om het gemeenschapsgeld te gebruiken voor die mensen die dat echt nodig hebben", zegt Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie. "Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onterecht gebruik maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering ontvangen.”

De gemeente controleerde niet alleen of mensen recht hadden op een uitkering, maar ook of de hoogte daarvan klopte. In die vier jaar stuitten de controleurs op 14 duizend fraudezaken.

Vaak hadden de werkzoekenden meer inkomen dan was opgegeven bij de gemeente. In Rotterdam krijgen ruim 37 duizend werkzoekenden een bijstandsuitkering.